Проверка на прочность: остеопорозу брошен вызов?

24.08.2020, 13:12, Разное



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Остеопороз называют тихой болезнью. Каждая вторая женщина за 50 ломает кости из-за хрупкости. Но перелом – это итог многолетнего процесса, а кости начинают истончаться задолго до первых травм.

В норме обновление ткани происходит постепенно. Новая кость появляется, а старая удаляется специальными клетками-остеокластами. Остеокласты растворяют главный строительный материал скелета – кальций. Этот процесс находится в балансе лет до 30, после чего разрушение кости становится активнее, а создание новой замедляется. Это и называется остеопорозом.

К болезни особенно склонны хрупкие женщины в период менопаузы или чуть раньше. Под угрозой и те, кто принимает эстрогены или страдает больной щитовидкой. Лечить запущенный остеопороз сложно, проще вовремя диагностировать и предотвратить. Основной способ превратить рыхлую кость в прочную – принимать бисфосфонаты. Это вещества, которые тормозят работу остеокластов и замедляют разрушение скелета.

Фото: Mayo Foundation

Новая перспектива в лечении остеопороза открылась в этом году. Учёные обнаружили, что небольшой белок хемокин CXCL9, известный ранее только как регулятор воспаления, активирует клетки-предшественники остеокластов.

Любопытно, что уже существуют химические вещества, которые подавляют активность CXCL9. Их пробовали использовать при лечении псориаза, но безуспешно. Зато оказалось, что эти же вещества отлично регулируют количество активированных остеокластов. Этим они выгодно отличаются от привычных бисфосфонатов, которые слишком радикально останавливают резорбцию кости и нарушают баланс в замене старой ткани на новую.

Исследователи дают надежду: “Наша стратегия имеет большие преимущества, поскольку чрезмерную резорбцию (разрушение – прим. редактора) кости можно будет целенаправленно предотвратить, но нормальный обмен костной ткани все равно будет сохраняться.”