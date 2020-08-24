Песков отверг участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

24.08.2020, 13:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин не участвовал в переговорах по отправке блогера Алексея Навального в немецкую клинику «Шарите», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это абсолютно не прерогатива президента. Это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, никакого повода для международных переговоров также не было. Песков подчеркнул, что российские врачи сделали все очень оперативно.

«Вы знаете, что все разрешения, связанные с формальностями, связанными с вылетом, были решены очень быстро. Собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», – подчеркнул Песков.

Напомним, в субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику «Шарите». При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.

Немецкие СМИ сообщали, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера».