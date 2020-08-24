 

Песков отверг участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

24.08.2020, 13:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийский лидер Владимир Путин не участвовал в переговорах по отправке блогера Алексея Навального в немецкую клинику «Шарите», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это абсолютно не прерогатива президента. Это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, никакого повода для международных переговоров также не было. Песков подчеркнул, что российские врачи сделали все очень оперативно. 

«Вы знаете, что все разрешения, связанные с формальностями, связанными с вылетом, были решены очень быстро. Собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», – подчеркнул Песков.

Напомним, в субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику «Шарите». При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.

Немецкие СМИ сообщали, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / “Зарплата не соответствует рыночной”. Геращенко заявил о нехватке кадров в системе МВД

11.08 / Ученые из РФ запатентовали вакцину от коронавируса

08.07 / Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

16.07 / В ООН отреагировали на сообщения о попытках хакеров «украсть» вакцину

22.07 / “Иди в баню, Мишаня!” В Хабаровске прошли митинги против назначения Дегтярева и.о. губернатора

20.07 / Эксперт объяснил высокое место РФ в рейтинге эффективности борьбы с COVID-19

06.08 / Лингвист рассказал о назревших изменениях правил русского языка

29.06 / В западных областях подтопленными остаются 550 домов, больше всего в Прикарпатье

09.07 / Москва осудила ЕС за молчание по поводу блокировки телеканалов RT

29.07 / СМИ: Россия распространяла дезинформацию о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска