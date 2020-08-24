 

«Армата» прошла испытания в беспилотном режиме

24.08.2020, 13:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНовейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

«Специалисты корпорации ведут работы по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался, в том числе, танк Т-14 «Армата», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Работы ведутся по заказу Минобороны. В УВЗ отметили, что появление тяжелых беспилотных боевых машин – «вопрос ближайшего будущего».

Напомним, в июле в ходе испытаний перспективного российского танка Т-14 «Армата» отрабатывался беспилотный режим.



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