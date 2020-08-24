Ученые рассказали о продукте от остеоартрита и болях в суставах

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24.08.2020, 13:02, Разное

Ученые сообщили, что существует растение, которое помогает нейтрализовать боль в суставах. Освободиться от неприятных ощущений и воспалительного процесса хрящевой ткани поможет порошок из шиповника или само растение.
Исследователи давно ищут методы лечения остеоартрита. Как оказалось, облегчить симптоматику поможет шиповник вида Rosa canina, который именуют «собачьим шиповником». В его составе есть компонент галактолипиды, помогающие заживлять хрящевую ткань, предотвращая дистрофические изменения суставов. Благодаря растению эксперты создали на его основе порошок, который в отличие от лекарств не имеет побочных эффектов.

В сушеных плодах Rosa canina также есть галактолипиды. Целое растение имеет противовоспалительные и хрящозащитными свойствами.



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