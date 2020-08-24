Появился новый препарат для профилактики и лечения ВИЧ

24.08.2020, 13:02, Разное

Ученые разработали новый препарат в виде инъекций, который способен блокировать проникновение ВИЧ в клетки. Как заявили разработчики лекарственного средства, оно может выступать потенциальной защитой от развития инфекции.

В будущем препарат может прийти на смену активно применяющейся комбинированной терапии. Механизм действия лекарственного средства является уникальным, если сравнивать его с иными одобренными препаратами. Оно в особенности подойдет пациентом с развитой устойчивостью продуктам фармакологии.

Препарат сделан на базе D-пептида, направленного на критический механизм взаимодействия клеток человека и ВИЧ. Исследователи назвали его CPT31.