Появился новый препарат для профилактики и лечения ВИЧ

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24.08.2020, 13:02, Разное

Ученые разработали новый препарат в виде инъекций, который способен блокировать проникновение ВИЧ в клетки. Как заявили разработчики лекарственного средства, оно может выступать потенциальной защитой от развития инфекции.
В будущем препарат может прийти на смену активно применяющейся комбинированной терапии. Механизм действия лекарственного средства является уникальным, если сравнивать его с иными одобренными препаратами. Оно в особенности подойдет пациентом с развитой устойчивостью продуктам фармакологии.

Препарат сделан на базе D-пептида, направленного на критический механизм взаимодействия клеток человека и ВИЧ. Исследователи назвали его CPT31.



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