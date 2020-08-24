Киевская полиция проверяет информацию о минировании станций метро “Крещатик” и “Майдан Незалежности”
24.08.2020, 12:54, Новости дня
Киевская полиция проверяет информацию о минировании станций метро “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба столичной полиции.
Помимо этого, поступило несколько сообщений о минировании аэропорта Киев, административного здания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка и двух мостов.
Сейчас на указанных объектах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Продолжается проверка поступивших сообщений.
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