В Грузии число жертв падения микроавтобуса со склона увеличилось до 17

24.08.2020, 12:54, Новости дня

Число жертв произошедшего 23 августа ДТП с пассажирским микроавтобусом в грузинском селе Шатили увеличилось до 17. Об этом свидетельствуют данные полиции Грузии на 24 августа.

“Микроавтобус упал с высоты около 80 метров на каменистый склон. В результате происшествия 17 человек погибли, три человека получили серьезные травмы. (…) Бригады скорой помощи немедленно доставили их в медицинское учреждение. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей”, – говорится в сообщении.

Сразу после ДТП появилась информация о 12 погибших.

Правоохранители расследуют ДТП по уголовной статье “нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта”.

“Вестник Грузии” сообщает со ссылкой на очевидцев, что микроавтобус на высокой скорости врезался в пустой легковой автомобиль и сорвался вниз.

Правительство Грузии объявило 25 августа днем траура в связи с аварией на шатилинской трассе.