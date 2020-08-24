 

Стали известны несбывшиеся мечты и планы покойной певицы Валентины Легкоступовой

24.08.2020, 12:53, Разное

Валентина Легкоступова мечтала о смене места жительства и дуэте с мужем. В Сети опубликовали данные о несбывшихся мечтах и планах покойной певицы.
Популярная в 1980-х годах певица стала известна на весь Советский Союз после исполнения песни «Ягода-малина». Однако далее в карьере Валентины Легкоступовой не было столь больших шлягеров. Из-за этого, как утверждало окружение артистки, у нее начались проблемы с алкоголем. Осуществить мечты своей жизни певице не удалось, после падения в ванной она была доставлена в больницу. После впадения в кому, она скончалась, так и не придя в сознание 14 августа.

В браке с Юрием Фирсовым Легкоступова прожила немногим больше месяца, замуж за яхтсмена она вышла в июле, однако кроме этого, как оказалось, селебрити мечтала спеть вместе с ним. Однако записать дуэт не удалось, как и осуществить другую мечту о смене места жительства. Звезда намеревалась переехать в Испанию, чтобы жить в теплом климате вместе с новой любовью. Подобные намерения появились у артистки после поездки за границу.

Вернуться ей пришлось из-за болезни престарелого отца, за которым требовался уход. Встреча с Фирсовым у Валентины Легкоступовой произошла во время зарубежной поездки. Этой весной певица сделала пластическую операцию, но и такая перемена не подвигла артистку отказаться от пагубного увлечения алкоголем. Как сообщают «Национальные новости», после смерти певицы многие обвиняли ее супруга в смерти кумира.



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