Названы характеристики последних моделей смартфонов Huawei

24.08.2020, 12:53, Разное

На просторах Сети обнародованы некоторые технические характеристики последних смартфонов компании Huawei. Речь идет о топовых аппаратах Mate 40 и Mate 40 Pro.

Устройства на задних панелях должны получить круглые блоки камер. Пока не сообщается точное количество датчиков. По неподтвержденным данным, младшая модель Huawei получит два сенсора, а более старшая – четыре.

Huawei Mate 40 Pro станет функционировать на базе однокристальной платформы Kirin 9000. Устройство обзаведется 6,7-дюймовым экраном, получит 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти.

Оба девайса презентуют в сентябре. В продажу они должны поступить к началу октября, о стоимости пока ничего не сообщается.