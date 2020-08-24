“Я султан”: Филипп Киркоров показал обнаженное тело на пляже

24.08.2020, 12:53, Разное

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров решил поделиться с подписчиками пикантным фото. В Instagram он показал свое обнаженное тело на пляже.

На опубликованном снимке видно, как Филипп Киркоров лежит в плавках и держит в руках телефон. В описании к посту артист назвал себя султаном. Рядом с лежаком находится стол, где лежит тарелка с куском пиццы и стоит банка из-под кока-колы.

Несколько дней тому назад Киркоров вместе с детьми отправился в Грецию. Там же отдыхает с дочерью его подруга Ани Лорак. В отпуске артист уже освоил вейкборд и флайборд. Своим достижениями знаменитость похвастался перед подписчиками.

Новая фотография Киркорова напомнила его фолловерам кадр из фильма «Титаник». Артист расположился на кушетке, согнув одну ногу в колене. Именно так перед художником Джеком в культовой картине позировала главная героиня Роуз. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и комментариев. Многие отметили, что Киркоров находится в прекрасной физической форме.