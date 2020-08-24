 

Новый внедорожник Aurus Komendant снова заметили на тестах

24.08.2020, 12:50, Новости дня

Премиальный внедорожник Aurus Komendant обнаружен во время тестовых испытаний.

В частности, фотошпионы запечатлели данный автомобиль в Кисловодске. Производитель пока не намерен рассекречивать внешний вид, тем самым сохранив привычную защитную пленку. Вместе с тем по патентным изображениям можно увидеть вероятный дизайн кузова внедорожника Aurus Komendant. Аналогичный прототип новинки ранее уже удавалось запечатлеть в Швеции.

Известно, что модель Aurus Komendant обладает теми же техническими характеристиками, что и предшествующие версии седана и лимузина. Автомобиль обладает настраиваемой подвеской и различными режимами. О внедорожнике известно, что под капотом установят 4,4-литровый бензиновый двигатель, электромотор, а также автомобиль получит девятиступенчатую коробку передач.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Формула-1. Хэмилтон – лучший в третьей практике Гран-при Австрии, Квят – 14-й

13.08 / Представители стран ЕС в Минске возложили цветы на месте гибели участника протестов

15.08 / Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова

16.08 / Погребинский объяснил важность минского митинга сторонников Лукашенко

30.07 / Песков сыронизировал о «непьющих белорусах» в похожей одежде на территории России

09.08 / Недорогой кроссовер Chevrolet Blazer поступил в продажу

25.07 / Вывозной рейс с россиянами вылетел из ЮАР в Москву

08.07 / В Конгрессе США не захотели тратить деньги на контроль над нефтью в Сирии

15.08 / Власти Коми решили помочь семьям погибших после обрушения в шахте

23.07 / Таран о перемирии на Донбассе: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска