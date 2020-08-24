Новый внедорожник Aurus Komendant снова заметили на тестах

24.08.2020, 12:50, Новости дня

Премиальный внедорожник Aurus Komendant обнаружен во время тестовых испытаний.

В частности, фотошпионы запечатлели данный автомобиль в Кисловодске. Производитель пока не намерен рассекречивать внешний вид, тем самым сохранив привычную защитную пленку. Вместе с тем по патентным изображениям можно увидеть вероятный дизайн кузова внедорожника Aurus Komendant. Аналогичный прототип новинки ранее уже удавалось запечатлеть в Швеции.

Известно, что модель Aurus Komendant обладает теми же техническими характеристиками, что и предшествующие версии седана и лимузина. Автомобиль обладает настраиваемой подвеской и различными режимами. О внедорожнике известно, что под капотом установят 4,4-литровый бензиновый двигатель, электромотор, а также автомобиль получит девятиступенчатую коробку передач.