Бренд Jeep показал новые изображения возрожденного Wagoneer

24.08.2020, 12:50, Новости дня

Известный бренд Jeep в очередной раз поделился снимками обновленного внедорожника Jeep Grand Wagoneer.

В частности, ранее уже частично рассекречивали кузов и салон, тогда как в дальнейшем автомобиль появится в более дорогой модификации. Распознать новую версию Jeep Grand Wagoneer можно по увеличенной решетке радиатора. Более того, на передней панели разместится 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного центра. Панель приборов исполнена в цифровом формате, что отличает внедорожник от предшественника.

Покупатели смогут приобрести автомобиль с 3,6- и 3,0-литровыми двигателями с мощностью до 309 л.с. Новый внедорожник Jeep Grand Wagoneer приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Презентация внедорожника пройдет 3 сентября, а продажи начнутся к весне 2021 года.