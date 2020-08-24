Саратовца осудили пожизненно по резонансному делу об убийстве девятилетней девочки

24.08.2020, 12:48, Новости дня

Саратовский областной суд приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.

«Туватин приговорен к пожизненному лишению свободы», – передает РИА «Новости» слова Бакшеевой.

Как сообщила пресс-служба суда, Туватин признан виновным по обоим эпизодам преступления, отбывать пожизненное наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

«Председатель Саратовского областного суда Федор Телегин отметил, что суровость наказания, назначенного Туватину, обусловлена особой тяжестью совершенных им преступлений. Суд, мотивируя вывод о необходимости назначения пожизненного лишения свободы, исходил из конкретных обстоятельств дела и данных, характеризующих личность подсудимого. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел наличие у подсудимого рецидива преступлений – ранее он был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности, а также разбой», – говорится в сообщении.

Ранее зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

После местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником.

На следующий день глава СК Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания помощи в расследовании убийства.

Также стало известно, что подозреваемый признался в убийстве девочки, пояснив, что сделал это из-за самовольно захваченного гаража.