Готовивший по заказу СБУ похищение одного из лидеров ополчения ДНР оформил явку с повинной

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24.08.2020, 12:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАндрей Кормич – участник организованной группы, готовившей по заказу СБУ похищение и перемещение на Украину одного из лидеров ополчения ДНР, дал признательные показания и оформил явку с повинной.

«Кормич дал признательные показания, изобличив всех фигурантов дела. Им была оформлена явка с повинной», – передает ТАСС оглашенные судьей Московского городского суда материалы дела.

Обвиняемый в ходе заседания заявил, что полностью признал свою вину и помогает следствию. «Впервые я преступил закон и очень раскаиваюсь», – отметил он.

Напомним, в прошлый четверг стало известно, что ФСБ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Отмечается, что организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. При этом в ДНР Байдала является фигурантом ряда уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко. 

Как уточнили в ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Поклада.



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