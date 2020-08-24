Висконсин: стрельба полиции по чернокожему стала поводом для акции протеста

24.08.2020, 12:36, Новости дня

В городе Кеноша, штат Висконсин, в воскресенье вечером состоялась акция протеста после того, как местная полиция тяжело ранила чернокожего мужчину.

На видео, размещенном в социальных сетях, мужчина идет перед автомобилем, а трое офицеров следуют за ним с оружием наизготовку. Когда мужчина открывает дверь автомобиля и наклоняется внутрь, один из офицеров хватает его за майку и стреляет из пистолета.

На видео слышно семь выстрелов. Из видеозаписи не ясно, сколько офицеров стреляли, и что послужило поводом для стрельбы.

В заявлении департамента полиции Кеноши не приводятся детали событий, происходивших до стрельбы, и сообщается только, что человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, и что департамент юстиции штата будет расследовать стрельбу.

В ходе акции протеста демонстранты прошли к зданию службы общественной безопасности округа Кеноша. В ответ на протесты власти ввели ночной комендантский час. Полиция применила пластиковые щиты и дубинки, чтобы оттеснить людей от участка.

Происшествие в Кеноше стало очередным случаем стрельбы полицейских по афроамериканцам. Недавние подобные инциденты стали поводом для протестов по всей стране, призывов к реформе правоохранительных органов и принятию мер по борьбе с расовым неравенством в США.

Губернатор Висконсина Тони Эверс выступил с заявлением в поддержку пострадавшего и его семьи и пообещал в ближайшие дни потребовать принять меры от избранных должностных лиц штата, «которые слишком долго не признавали существование расизма в нашем штате и нашей стране».

«Мы пока не знаем всех подробностей, но мы точно знаем, что это не первый чернокожий, который был ранен или безжалостно убит сотрудниками правоохранительных органов в нашем штате или в нашей стране», – сказал Эверс.

«Мы поддерживаем всех тех, кто требовал и продолжает требовать справедливости, равенства и привлечения к ответственности виновных в отнятии жизни у чернокожих в нашей стране, таких как Джордж Флойд, Бреонна Тейлор, Тони Робинсон, Донтре Гамильтон, Эрнест Лейси и Силвилл Смит. Мы также выступаем против чрезмерного применения силы и немедленной эскалации при работе с чернокожими жителями Висконсина», – добавил он.