Мнение: Может хватит “направлять деньги”?

24.08.2020, 12:35, Разное

Изображение взято с сайта kanevskadm.ru

Прочитал новость в ТАСС (Это ВСЯ новость ПОЛНОСТЬЮ):

“Газпром” направит в 2020 году 39,3 млрд рублей на газификацию регионов, с 2015 года инвестиции составили 395,6 млрд рублей – “Газпром межрегионгаз”.

Я помню сколько триллиардов (как в уральских пельменях) направлялось на национальные программы. На постройку космодрома.

А может быть хватит «направлять», может пора уже что-то и делать?

Под катом цифры и размышления.

Сергей Густов. Взято с сайта mrg.gazprom.ru

Тут почитал свеженькое, от 24 июня интервью Сергея Густова который возглавляет Группу «Газпром межрегионгаз». И так послушаем что он сказал:

В 2020 году будут созданы условия для газификации 319 населенных пунктов, это — 78,9 тысяч домовладений и квартир и 410 котельных. Уровень газификации по России возрастет на 1,3 процентных пункта и достигнет 71,4 %.

Т.е. Группа «Газпром межрегионгаз» объединяет в себе более 300 обществ и около 160 тысяч сотрудников. Т.е. на ОДНО поселение газифицированное в году 2020 приходится ОДНО объединение и порядка полутысячи сотрудников и более 120 млн. выделенных Газпромом рублей.

Они что, через Луну трубы прокладывают?

Применяем математику дальше. Почти 40 млрд. позволят газифицировать 1.3 процента. Ещё останется газифицировать несчастные 28.6 процента.

Легко. Потребуется ещё почти 870 млрд. и 22 года. Как с куста. Просто золотая жила.

Зато сразу виден «эффективный менеджер» который возглавил группу чуть более года назад. Вот кусочек из его интервью:

Наша приоритетная задача — реализация газа для России. Сегодня ресурс как никогда востребован на внутреннем рынке. Если говорить глобально, то от нашей работы зависит развитие регионов и комфортные условия для жителей всей страны. Понимаю груз ответственности, значимость задач и тех вопросов, которые мы решаем совместно с руководством ПАО «Газпром», федеральными и региональными органами власти. Хотел бы выразить еще раз благодарность за доверие и поддержку. Если говорить об итогах, то год выдался насыщенный, сделано действительно многое и еще больше предстоит сделать.

Так и хочется встать и апплодировать крича «Слава КПСС» и поцеловать кого нибудь стоящего рядом.

Изображение взято с сайта sitv.ru

Дома для ветеранов они обещают построить ещё начиная, наверно, с 1947 года. Сирот и воспитанников детских домов обещают… Восстановление и расселение ветхого жилья обещают…

Так может хватит «направлять» и «выделять» деньги, может надо хоть раз озвучить результаты этого направления и выделения и спросить за выброшенные на ветер деньги…

Может пора перестать хвастаться миллионами квадратных метров построенного КОММЕРЧЕСКОГО жилья?

Но тут как раз интервью Собянина подоспело…

Согласно принятым мэром Москвы Сергеем Собяниным мерам по поддержке отечественного бизнеса будут выделены 70 млрд рублей

И стало мне грустно.