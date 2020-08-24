Медики назвали пять полезных для женщин продуктов

24.08.2020, 12:17, Разное

Медики назвали пять важных продуктов, которые являются очень полезными для женщин. Включение их в рацион поможет сохранить мышечную массу. Последняя выступает важным фактором для сохранения здоровья.

Вялые мышцы уменьшают чувствительность организма к важному гормону инсулину. Кроме того, нарушаются механизмы, отвечающие за потребление пищи и чувство голода, происходят сбои в работе ряда внутренних систем. В результате жительница поправляется, начинают развиваться болезни сердца. Представительницы слабого пола с подобными патологиями сталкиваются намного чаще мужчин.

Состояние мышц хорошо поддерживает греческий йогурт. В его составе находится белок, кальций, витамин D. Фасоль является отличным источником клетчатки. Этот элемент идеально подходит для того, чтобы нарастить мышечную массу. Лучшим результатом в спортивном зале удастся добиться, если регулярно употреблять творог и молоко. Зеленые бананы помогут женщинам улучшить пищеварение, поскольку там в огромном количество содержится калий.