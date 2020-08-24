Названы напитки, которые нельзя пить в бане
24.08.2020, 12:17, Разное
Врачи назвали ряд напитков, которые категорически нельзя употреблять, находясь в бане. По их словам, запрещается пить алкоголь.
В бане рекомендуется пить чай, шиповник, клюквенный морс. Все это помогает укрепить общее состояние здоровье, уменьшить температурные показатели и утолить появившуюся в результате жары жажду.
В сауне нельзя употреблять спиртные напитки. После проникновения в организм спирт значительно расширяет сосуды, а потом способствует их сужению. Такое состояние чревато инфарктом, инсультом и аритмией.
Аналогичный эффект наблюдается от кофе и иных напитков, где содержится кофеин. В связи с этим врачи рекомендуют о них забыть.
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