Названы напитки, которые нельзя пить в бане

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24.08.2020, 12:17, Разное

Врачи назвали ряд напитков, которые категорически нельзя употреблять, находясь в бане. По их словам, запрещается пить алкоголь.
В бане рекомендуется пить чай, шиповник, клюквенный морс. Все это помогает укрепить общее состояние здоровье, уменьшить температурные показатели и утолить появившуюся в результате жары жажду.

В сауне нельзя употреблять спиртные напитки. После проникновения в организм спирт значительно расширяет сосуды, а потом способствует их сужению. Такое состояние чревато инфарктом, инсультом и аритмией.

Аналогичный эффект наблюдается от кофе и иных напитков, где содержится кофеин. В связи с этим врачи рекомендуют о них забыть.



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