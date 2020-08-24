Ученые: Подчинение приказам изменяет активность мозга

24.08.2020, 12:17, Разное

Нидерландские исследователи измерили активность мозга, пока испытуемым наносили боль. Они выяснили, что исполнение указов уменьшает эмпатию и связанную с ощущением вины активность мозга касательно вызванной боли.

Благодаря полученным данным исследователи объясняют, почему легко соглашаться на безнравственные поступки по принуждению. Моделью похожего случая считаются геноциды в истории человечества, когда власть приказывала, а люди исполняли распоряжения, совершая правонарушения по отношению к другим. В итоге из-за уничтожения пропали народы, культуры и даже цивилизации.

Эмили Каспар, исследователь, рассказал, что исследователи хотели разобраться, отчего исполнение приказов оказывает огромное действие на моральное поведение. Также узнали, почему решимость соглашаться на не этичные поступки меняется в обстановке принуждения.