Борис Белоцерковский и Полина Аскери расстались после трех лет отношений

24.08.2020, 12:15, Разное

Светский август в Москве можно охарактеризовать не только фотографиями с ярких свадеб и громких премьер, но и новостями о расставаниях. Как раз такое сообщение о разрыве опубликовала на этих выходных в своем Instagram журналист и галеристка Полина Аскери. В новой публикации она написала, что больше не состоит в браке с Борисом Белоцерковским.

Дорогие друзья, мы с Борисом Григорьевичем разведены. Я безмерно благодарна ему за всё, что произошло за эти 3 с лишним года нашей семейной жизни.Любой развод, даже обоюдный, – это больно, поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас,

– прокомментировала ситуацию Полина в личном блоге.

Борис Белоцерковский и Полина АскериПолина Аскери вышла замуж за бизнесмена Бориса Белоцерковского 3 ноября 2018 года. Пара не стала устраивать пышных церемоний, а тихо расписалась без свидетелей. О переменах в семейном статусе Полина сообщила сама, опубликовав в Instagram картинку в стиле вкладышей жвачки Love is, где присутствует подпись “молодожены” и лаконичным комментарием:



03.11.2018.О романе 33-летней Полины Аскери и 64-летнего Бориса Белоцерковского заговорили в декабре 2017 года – сразу после того, как бизнесмен расстался со своей супругой Никой Белоцерковской. А спустя полгода пара перестала скрывать свои отношения – Полина и Борис впервые открыто появились на публике вместе на ежегодной премии журнала GQ “Ресторанный рейтинг”. А сразу после свадьбы также вышли в свет на премьере фильма Ларса фон Триера “Дом, который построил Джек”. К слову, бывшая супруга Бориса уже прокомментировала его развод.

Началось. Ещё раз. По буквам. 1. Да, Борис Григорьевич снова развёлся. Да, так бывает. Но я тут совсем ни причём. 2. Наш брак с Борисом Григорьевичем закончился семь лет назад. Навсегда! И мы оба счастливы, что смогли стать друзьями, понимая, как это важно для наших детей. 3. Ни я, ни Борис Григорьевич не планируем снова изображать счастливую семью. Каждый, с удовольствием, идёт своей дорогой. 4. То, что мы проводим время вместе со своими детьми, – это нормально. Ну, (тут ругательства), почему адекватность двух взрослых людей воспринимается сразу как хитрый умысел бабы? Вы (тут снова ругательства) даже представить не можете, что Не Замужем мне лучше намного, чем Замужем? И что бывший муж может быть другом? И что можно ценить свободу больше идиотского социального маркера? 5. Я, конечно, как маркетолог могла бы сейчас предложить вам Магические Услуги “Верну мужа” с волшебным Таро с актуальной наценкой процентов в 400, но воздержусь. Не верну. Магия тут ни причём. МАГИЯ исключительно в том, что мы понимаем свою ответственность, как родители. 6. Хватить плодить нелепые версии. 7. Но все-таки, если вы, вдруг, хотите записаться ко мне на Таро – телефон в профиле. МАЛО ЛИ. Вдруг и верну. )

– написала она в Instagram.

Будет ли Полина после расставания оставлять себе фамилию мужа (а после заключения их брака галеристка взяла двойную фамилию Аскери-Белоцерковская), пока не известно.