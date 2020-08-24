Маргарита Симоньян перестала скрывать детей от Тиграна Кеосаяна: видео

24.08.2020, 12:15, Разное

40-летняя Маргарита Симоньян является активным пользователем соцсетей, но снимки своей семьи и подробности личной жизни она публикует крайне редко. Недавно главный редактор телеканала RT сделала исключение из собственных правил и показала лица детей от 54-летнего режиссера Тиграна Кеосаяна.

Наша чудесная американская учительница Эйми, благодаря которой мои дети играючи выучили английский и сейчас бегло на нем читают, пишут и говорят, теперь живет в США. Но продолжает учить русскоязычных детей и взрослых оттуда по скайпу… Не удивляйтесь, что дети такие маленькие – это очень старые видео,

– подписала Маргарита видео с дочкой Марьяной и сыном Багратом, посоветовав всем родителям с малых лет приучать детей к иностранным языкам.

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Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)22 Авг 2020 в 6:54 PDT

Отметим, в октябре прошлого года Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян стали родителями – у пары родилась дочь Миро. Для режиссера малышка стала пятым ребенком и четвертой дочерью. Вместе с Маргаритой Симоньян, с которой Тигран вместе с 2013 года, он также воспитывает 6-летнюю дочь Марьяну и 5-летнего сына Баграта. Кроме того, у Тиграна есть две дочки от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой – 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения. В марте этого года Симоньян потеряла четвертого ребенка – у нее случился выкидыш.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян