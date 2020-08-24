 

Светлана Лобода продемонстрировала редкое фото с семьей

24.08.2020, 12:13, Разное

Светлана Лобода редко показывает фотографии своей семьи. Недавно артистка поделилась снимком с матерью Натальей Васильевной и сестрой Ксенией.
В блоге Instagram Светлана Лобода опубликовала снимок со своими родными. Певица сфотографировалась в обнимку с матерью и сестрой во время отдыха на курорте. Для прогулки знаменитость выбрала платье-пенюар на бретелях с рюшами и гипюром. Волосы она убрала назад, сделав укладку. Ее сестра Ксения надела мини-платье, акцентируя внимание на декольте и талии. Мать артистки отдала предпочтение белой блузке и черной юбке.

В посте Светлана Лобода сообщила, что счастлива отдыхать с семьей. Также посоветовала поклонникам чаще звонить родным, узнавать их самочувствие, говорить о любви. Вокалистка считает, что эти простые действия принесут силу и наполнят «безграничной» любовью. Фанатам понравился такой трогательный пост, а фото получило много комплиментов.

Напомним, что Светлана Лобода воспитывает двоих дочек. Она не любит афишировать свою личную жизнь и ничего не обсуждает с поклонниками. Артистка даже не пояснила о месте отдыха с родными.



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