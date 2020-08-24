Одинокая Катя Гусева готова выйти замуж за Филиппа Киркорова

24.08.2020, 12:13, Разное

Диджей Катя Гусева призналась, что ждет предложения от Филиппа Киркорова, из-за этого она даже не строит отношения с другими мужчинами и отказывает им в близости. Несмотря на отсутствие романтической связи между певцом и Гусевой, многие их поклонники полагают, что в будущем их отношения могут стать более серьезными.

Ранее сам Филипп Киркоров заявлял, что кроме дружбы его и Катю Гусеву ничего не объединяет. А диджей регулярно заявляет журналистам, что ее истинные чувства к Киркорову более глубокие. Недавно она призналась в интервью, что остается в одиночестве из-за короля отечественной поп-музыки, ожидая когда «он созреет».

По словам Кати Гусевой, выйти замуж за Филиппа Киркорова она готова даже в нынешнем году, но никаких предложений с его стороны не поступало. Стоит отметить, что дети музыканта Мартин и Алла-Виктория называют диджея мамой.