 

На газопроводе в районе сирийского Дамаска прогремел мощный взрыв

24.08.2020, 12:13, Разное

В Сирии сегодня прогремел мощный взрыв на газопроводе. Инцидент произошел в районе столицы государства Дамаска и привел к сбоям в электроснабжении по всей стране.
О произошедшем сегодня рассказали государственные СМИ Сирии. Министерство энергетики заявило об отключении электричества не только в столице государства, но и в других регионах. Взрыв большой мощности повредил трубопровод, по которому поставляется газ между двумя районами Дамаска, Адрой и Думайром. Предположительно, виновниками ЧП называются некие террористические организации.

Подробностей взрыва правоохранительные органы и службы чрезвычайных ситуаций пока не сообщают. Из-за аварии на газопроводе было отключено электричество на всей территории Сирии. Ведется следствие, которое поможет дать ответы относительно происхождения взрыва. После начала на волне так называемой «Арабской весны» военных действий в Сирии в 2011 году в стране обострилось противостояние различных религиозных и политических организаций и формирований.

Как пишет «Политэксперт», сирийские арабские вооруженные силы противостоят суннитским племенным формированиям и различным исламистским террористическим группировкам, запрещенным в России. Вооруженные столкновения уже привели к потере более 87 тысяч солдат войск правительства и более 95 тысяч повстанцев, а общие потери согласно данным ООН составили почти 471 тысячу человек.



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