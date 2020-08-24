Литва заявила Белоруссии протест из-за нарушения воздушного пространства

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24.08.2020, 12:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЛитва вручила Белоруссии ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны в ходе акции «Путь свободы», сообщила пресс-служба литовского МИД.

«Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Белоруссии была вручена нота решительного протеста», – сообщил министр иностранных дел Линас Линкявичюс, передает «Интерфакс».

По его словам, белорусский вертолет Ми-24 пересек госграницу в Медининкай.

«Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение», – добавил глава МИД Литвы.

Накануне в Литве десятки тысяч человек приняли участие в акции «Путь свободы», организованной в знак солидарности с белорусским народом. 

В понедельник министерство обороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной, ведомство планирует направить Вильнюсу ноту в связи с попыткой нарушения воздушного пространства страны.

По данным ведомства, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Экипаж вертолетов Ми-24 пресек полет воздушных шаров без применения оружия.



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