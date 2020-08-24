 

Мнение: Зачем Лукашенке автомат?

24.08.2020, 12:05, Разное

Меня трудно чем-то удивить, но вчера, когда Беларусь  снова вышла на массовый протест, Александру Лукашенко  это удалось.   Я про видеозаписи, на которых Лукашенко и его младший сын в бронежилетах и с автоматами АКС-74У прилетели на вертолете к Дворцу Независимости.

Зачем вооружился Лукашенко? Его убедили, что протестующие пойдут штурмовать его резиденцию, и он прилетел лично пострелять в протестующих?

Или обещал ввести в стране военное положение, вот и ввел для себя и для сына?

Глава государства готовый лично стрелять в свой народ – это уже не глава государства, а чудовище…

Мне вот интересно, Лукашенко сам додумался облачиться в бронежилет и разгрузку, вооружиться, или насоветовал кто?

Источник: Ирек Муртазин



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