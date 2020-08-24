Мнение: Зачем Лукашенке автомат?

24.08.2020, 12:05, Разное

Меня трудно чем-то удивить, но вчера, когда Беларусь снова вышла на массовый протест, Александру Лукашенко это удалось. Я про видеозаписи, на которых Лукашенко и его младший сын в бронежилетах и с автоматами АКС-74У прилетели на вертолете к Дворцу Независимости.

Зачем вооружился Лукашенко? Его убедили, что протестующие пойдут штурмовать его резиденцию, и он прилетел лично пострелять в протестующих?

Или обещал ввести в стране военное положение, вот и ввел для себя и для сына?

Глава государства готовый лично стрелять в свой народ – это уже не глава государства, а чудовище…

Мне вот интересно, Лукашенко сам додумался облачиться в бронежилет и разгрузку, вооружиться, или насоветовал кто?