Мнение: Зачем Лукашенке автомат?
24.08.2020, 12:05, Разное
Меня трудно чем-то удивить, но вчера, когда Беларусь снова вышла на массовый протест, Александру Лукашенко это удалось. Я про видеозаписи, на которых Лукашенко и его младший сын в бронежилетах и с автоматами АКС-74У прилетели на вертолете к Дворцу Независимости.
Зачем вооружился Лукашенко? Его убедили, что протестующие пойдут штурмовать его резиденцию, и он прилетел лично пострелять в протестующих?
Или обещал ввести в стране военное положение, вот и ввел для себя и для сына?
Глава государства готовый лично стрелять в свой народ – это уже не глава государства, а чудовище…
Мне вот интересно, Лукашенко сам додумался облачиться в бронежилет и разгрузку, вооружиться, или насоветовал кто?
Источник: Ирек Муртазин
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет