Стало известно, кто организовал похороны Легкоступовой

24.08.2020, 11:53, Разное

Появилась информация о том, кто организовал похороны покойной певицы Валентины Легкоступовой. Известно, что ее третий супруг Юрий Фирсов не дал ни копейки на церемонию прощания.

Валентина Легкоступова скончалась в одном из столичных медучреждений 14 августа. Свою финансовую помощь в организации похорон не предложил ее третий супруг Юрий Фирсов. Об этом пояснила артистка Наталья Штурм.

Все похороны оплатила дочь Легкоступовой, которую зовут Анэтта Бриль. Именно она первой увидела, что состояние матери ухудшилось, и отвезла ее, а также Юрия Фирсова в больницу. Сейчас наследница артистки старается держаться. Особенно жалко ее младшего брата Матвея, которому исполнилось 19 лет.

По словам Натальи Штурм, никто не хотел видеть Фирсова на церемонии прощания. Родственники считают именно его виновным в смерти Легкоступовой.