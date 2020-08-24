Внук Никиты Михалкова встречается с коллегой выпавшей из окна Ксении Пунтус

24.08.2020, 11:53, Разное

Внук российского режиссера Никиты Михалкова начал встречаться с новой моделью из того же агентства, где работала выпавшая из окна Ксения Пунтус. Об отношениях Андрея Бакова и 21-летней модели стало известно в рамках резонансного происшествия, когда после новогодних праздников Ксения Пунтус при загадочных обстоятельствах упала с высоты третьего этажа.

В результате падения модель получила множество травм и продолжительное время находилась на лечении в больнице. Ксению Пунтус регулярно навещал Андрей Баков, а после выписки она в социальных сетях старательно намекала, что инцидент не повлиял на их отношения.

Однако недавно пользователи Сети заметили, что внук Никиты Михалкова стал чаще появляться в обществе 18-летней Евгении Макаровой, выступающей на подиуме под псевдонимом Jolie Alien. Ранее ее замечали в показах одежды и аксессуаров Louis Vuitton, Valentino, Jil Sander и Victoria Beckham. Кроме того, Ксения Пунтус заблокировала аккаунты коллеги в социальных сетях, что может указывать на конфликт между ними.