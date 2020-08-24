Компания Nokia показала новые кнопочные телефоны
24.08.2020, 11:53, Разное
Компания Nokia в соцсети Twitter показала свои новые кнопочные телефоны, в том числе умные модели, которые поддерживают современные приложения. Официально производитель должен презентовать устройства на днях в Индии.
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Из-за пандемии коронавируса HMD Global пришлось отложить запуски некоторых проектов. Однако теперь финская компания готова презентовать новейшие аппараты Nokia. В перечне присутствует модель Nokia 215, которая появится на рынке под названием Nokia 215 4G. Этот телефон станет одним из самых доступных с поддержкой сетей четвертого поколения. Сообщается, что в нем отсутствует камера.
Ожидается появление на рынке девайса Nokia 225. На нем можно будет запустить приложения YouTube и Facebook. Подробная информация о третьем телефоне пока отсутствует. Его обладатели смогут пользоваться WhatsApp и Facebook. Кроме того, аппарат получит на боковой стороне специальную кнопку, предназначенную для запуска Google Assistant. Все три новинки станут работать на базе KaiOS. Информация об их стоимости пока отсутствует.
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