ВВС и ПВО Белоруссии отразили вторжение воздушных шаров из Литвы

24.08.2020, 11:48, Новости дня

Министерство обороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной, планирует направить Вильнюсу ноту в связи с попыткой нарушения воздушного пространства страны.

«Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. 23 августа около 19.30 (совпадает с мск) дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района», – передает РИА «Новости» сообщение минобороны.

По данным ведомства, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.

«Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне», – подчеркнули в минобороны Белоруссии.

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. Лукашенко спрашивает у встречающих: «Там никого не осталось?»

Незадолго до этого сообщалось, что протестующие подошли к резиденции Лукашенко. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».