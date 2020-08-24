МВД Белоруссии назвало число участников воскресной акции в Минске

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24.08.2020, 11:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа воскресной акции в Минске присутствовали около 20 тыс. человек, а в Бресте и Гродно в протестах приняли участие не более 3 тыс. человек, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

«В Минске и других областных центрах с 12.00 (совпадает с мск) собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице – около 20 тыс. человек, Бресте и Гродно – не более 3 тыс. человек», – сообщается в Telegram-канале министерства.

В МВД отметили, что граждане с бело-красно-белыми флагами и транспарантами прошли по улицам и проспектам городов. 

«В столице основным местом сбора стала площадь Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску «Минск – город-герой». На пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова количество участников не превысило 15 тыс», – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что МВД республики приняло все необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности в связи с проведением на территории Белоруссии ряда общественно-политических массовых мероприятий.

Также в ведомстве сообщили, что за сутки было составлено 79 протоколов об административных правонарушениях. 

МВД Белоруссии напомнило об ответственности за несанкционированные митинги и призвало не поддаваться на провокации.

В частности, санкция ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин для физического лица или административный арест, санкция статьи 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) – лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. Лукашенко спрашивает у встречающих: «Там никого не осталось?» При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с утверждением, что митингующие якобы пытались пойти на штурм Дворца независимости.

После президентских выборов по всей Белоруссии начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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