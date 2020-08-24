Врио главы Коми оценил экономическую ситуацию в республике

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24.08.2020, 11:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИсполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба рассказал, что сразу после назначения его в республику – четыре месяца назад – ему достался экономически стабильный регион, но пандемия коронавируса внесла «свои очень жесткие коррективы».

«Сегодня, к сожалению, экономически выглядим не лучшим образом. Мы не добираем по налогам. Если на начало года у нас бюджет был сбалансирован на 98 млрд, то сегодня мы порядка 19 млрд недосчитываемся – существенные потери, больше 20%. Это серьезный вызов и нужно принимать меры», – сказал он в интервью агентству БНК. 

По его словам, по отношению к 2016 году, 2018 и 2019 были стабильными, но всегда есть слабые места – изношенная база. 

«Все основные активы строились в 50-е, 60-е и 70-е годы. Я сейчас объехал всю республику и могу по пальцам пересчитать, где есть капитальные, в кирпичном исполнении здания в сельских территориях. Среди школ таких больше, а в здравоохранении и это, в основном, в сельских районах – строения в деревянном исполнении. Вложений нужно очень много», – добавил он. 

Уйба также подчеркнул, что отрасль здравоохранения в республике «нездорова», это проявляется в нехватке кадров. 

«Все можно сделать: построить здание, оснастить оборудованием, но не будет врача и медсестры – и опять «самолет не полетит». Укомплектованность врачами – максимум 60%, но есть ФАПы, где фельдшера нет 10 и более лет. А ведь ФАП – это 150-300 дворов, сколько людей?», – возмутился врио губернатора. 

По его словам, необходимо сделать преференции для тех студентов и выпускников-медиков, которые после окончания приедут работать в сельские районы – это целевой набор, выплата стипендий, дополнительные проценты к зарплате за работу в селе, плюс служебное жилье, которое специалист сможет приватизировать.

Также Уйба оценил ситуацию с коронавирусом в регионе. По его словам, сейчас она нестабильная с точки зрения санитарно-гигиенического подхода, потому что «очень нестабильная структура населения в республике». 

«Есть корреляция с вахтой. Люди приехали, 13 дней пробыли в обсервации, на 14-й день начинают болеть. А они у нас на территории – заболеваемость фиксируется в республике. Вот если вахту не считать, то у нас заболеваемость давным-давно ниже 20 человек день. «Подсыпают» нам как раз вахты», – отметил он. 

Ранее сообщалось, что власти Коми в 2020 году запустят в 14 районах республики школьные образовательные программы, с помощью которых учащиеся смогут получить рабочие специальности, востребованные на ведущих предприятиях региона. 



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