Белоруссия отпустила последнего задержанного в ходе протестов россиянина

24.08.2020, 11:40, Новости дня

Официальных данных о новых задержаниях россиян на акциях протеста в Белоруссии в посольство РФ не поступало, последний задержанный отпущен накануне, сообщил к пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

«Россиянин Михаил Дорожкин вчера покинул центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске и благополучно вернулся на родину. В дипмиссии в настоящее время нет официальных данных о других россиянах, которые могли быть задержаны на акциях протеста и до сих пор находились бы в местах временного содержания», – передает РИА «Новости» слова Маскалева.

При этом он добавил, что консульские сотрудники продолжают уточнять данную информацию.

Напомним, 20 августа в российском посольстве сообщали, что в ИВС в Белоруссии остался один задержанный в ходе протестов россиянин.