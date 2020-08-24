Белоруссия отпустила последнего задержанного в ходе протестов россиянина

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24.08.2020, 11:40, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОфициальных данных о новых задержаниях россиян на акциях протеста в Белоруссии в посольство РФ не поступало, последний задержанный отпущен накануне, сообщил к пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

«Россиянин Михаил Дорожкин вчера покинул центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске и благополучно вернулся на родину. В дипмиссии в настоящее время нет официальных данных о других россиянах, которые могли быть задержаны на акциях протеста и до сих пор находились бы в местах временного содержания», – передает РИА «Новости» слова Маскалева.

При этом он добавил, что консульские сотрудники продолжают уточнять данную информацию.

Напомним, 20 августа в российском посольстве сообщали, что в ИВС в Белоруссии остался один задержанный в ходе протестов россиянин.



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