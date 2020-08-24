15-летний сын Лукашенко сопровождал отца в бронежилете и с автоматом

24.08.2020, 7:25, Новости дня

15-летний сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай 23 августа сопровождал отца в боевом обмундировании. Соответствующее видео из вертолета Лукашенко опубликовал портал TUT.BY.

Вскоре после этого Telegram-канал “Пул Первого” опубликовал видео из ситуационного штаба, проходившего в Дворце независимости, в котором, кроме белорусского президента и его сына, приняла участие также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. На видео сын Лукашенко в бронежилете, а на столе перед ним лежит автомат.

Скриншот: Пул Первого / Telegram

Сам Лукашенко-старший в этот день тоже появился с оружием – из вертолета он вышел в бронежилете и с автоматом в руках. По информации “Радыё Свабода”, автомат у Лукашенко был без магазина с боеприпасами.

В городах Беларуси 23 августа проходили шествия выступающих против действий властей. В Минск, где на улицы вышли более 100 тыс. протестующих, власти страны стянули военную технику. Силовики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции Лукашенко. По данным СМИ, протестующие подходили к ним на расстояние 100 метров. О каких-либо штурмах информации не поступало.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.