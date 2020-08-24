Зеленский: Строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму

24.08.2020, 11:25, Новости дня

Украинские власти сейчас строят страну, которая всегда готова дать отпор тому, кто атакует – агрессору ли, вирусу или мировому финансовому кризису. Об этом сегодня на торжественном мероприятии по случаю Дня Независимости Украины заявил президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться. Возвращаться по хорошим дорогам, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корвет”, – сказал президент.

Он призвал присоединяться всех, кто готов помогать украинцам строить такую страну, а остальных попросил “не мешать”.

“У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед”, – отметил Зеленский.

24 августа 2020 года Украина отмечает 29-летие независимости.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский победил на выборах президента весной 2019 года – он обошел тогдашнего президента Петра Порошенко с результатом 73,22% голосов избирателей против 24,45%.