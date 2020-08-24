Дебют нового Volkswagen Passat состоится в 2023 году

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24.08.2020, 11:24, Новости дня

Представители компании Volkswagen прокомментировали ситуацию с обновленным седаном Volkswagen Passat.

В частности, модель Arteon оказалась крайне востребованной на мировом рынке, что послужило причиной для того, чтобы пока не выпускать второй седан в обновленном исполнении. Предполагается, что новая модель Volkswagen Passat поступит в продажу к 2023 году, тогда как автомобиль получит ту же архитектуру, которая уже используется в чешском конкуренте Skoda Superb.

На некоторых производственных площадках намерены приостановить выпуск седана в пользу возобновления работы над электрическим внедорожником ID.4. Кроме того, актуальное исполнение получило платформу MQB. Более точные характеристики и параметры производительности нового седана озвучат ближе к дате его презентации.



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