 

Школьники могут получить по 10 тысяч рублей перед началом учебного года

24.08.2020, 11:23, Разное

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект о выплатах родителям учащихся. В документе отмечается, что семьи испытывают финансовые трудности
из-за пандемии коронавируса, поэтому необходимо их поддержать.

Сборы первоклассника к учебному году достаточно дорого обходятся, добавили авторы проекта. По их подсчетам, сумма, которую могут потратить родители на эти нужды, достигает 20 тысяч рублей.

Не исключается, что выплата станет ежегодной. Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу 1 января 2021 года. Часть документа опубликовал депутат Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

К слову, он сообщил россиянам и о том, что выплаты ухаживающим за инвалидами хотят увеличить. Речь также шла о ежегодной индексации.

Напомним, что в этом году гражданам, потерявшим работу до 1 марта 2020-го, полагается выплата в размере 12 тысяч рублей. Причина увольнения не имеет значения для получения этих средств. Пособие в таком же размере могут получить индивидуальные предприниматели, которые прекратили деятельность до 1 марта 2020 года.



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