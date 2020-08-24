 

Пресс-секретарь объявила о попытке штурма протестующими резиденции Лукашенко

24.08.2020, 11:23, Разное

Протестное движение в Белоруссии не утихает, а лишь набирает обороты с каждым днем. В минувшее воскресенье митингующие из Минска вплотную приблизились к оцепленной резиденции Лукашенко.

Пресс-секретарь действующего президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ заявила, что это было попыткой штурма здания. Он добавила, что Лукашенко в тот момент находился внутри своей резиденции.

Несмотря на энтузиазм демонстрантов, напор силовиков оказался сильнее, передает Life. Эйсмонт сообщила, что протестующие испугались возможных последствий и двинулись в противоположном направлении.

Напомним, что 23 августа поведение Лукашенко вызвало бурную реакцию у пользователей Сети по всему миру. В интернете распространилось видео, на котором президент Белоруссии покидает вертолет и направляется в сторону Дворца Независимости. На Лукашенко был бронежилет, в руках – автомат без магазина.

Многие сошлись во мнении, что обострившаяся политическая обстановка болезненно отразилась на психическом состоянии Александра Григорьевича. Люди сочли, что поведение Лукашенко напоминает агонию диктатора, который вот-вот утратит власть и всеми силами пытается убедить себя в том, что все под его контролем.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В захваченном лишенным сана отцом Сергием монастыре умер ребенок

10.08 / Зеленский поддержал протестующих белорусов

24.04 / Мнение: Проституция

25.06 / Ученые из США создали пластырь для операций на внутренних органах

12.07 / Оружейные эксперты США восхитились новым пулеметом Калашникова

25.06 / «Я практически избавился от иллюзий, но не могу не верить»

21.08 / Мнение: Сползание с иглы

14.07 / Некоторые пожилые россияне могут получить до 10 тысяч рублей от государства: подробности

14.08 / Спустя 15 лет Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала HELLO!

16.07 / Алиса Аршавина рассказала об истинном отношении экс-супруга к детям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска