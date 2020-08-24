Личное: Мелкие мерзавцы

24.08.2020, 11:20, Разное

Когда озлобленные куры мне пишут, что мой блог ведут семь потных мужиков, я откровенно ржу.

Как выглядит доказательная база со стороны куриц? Лена пишет три поста в день (хороших, качественных, интересных), активно ведёт Телеграм-канал, а мы тут — даже лёжа на диване! — не в состоянии отсосать хорошенько мужу.

Не говоря уж о других делах.

Как это выглядит с моей стороны? Я расскажу примерный свой график.

Проснулась в шесть утра и сделала йогу и приняла душ. Сварила кофейку, почитала новости. Перебанила идиотов в комментариях, почувствовав себя при этом Повелительницей Вселенной, и с хорошим настроением за 20 минут написала на утро пост.

Так быстро? Ну, конечно же — быстро. Во-первых, опыт. Во-вторых, мне самой искренне интересно то, что я делаю и пишу. В-третьих, я грамотно распределяю время, а любимая работа на себя любимую — только в радость.

Написать ещё два поста — дневной и вечерний? Пфы.

Вместе с тем, когда я работала на комбинате у Усманова, то была не такой. Не я делала больше семи мужиков, а они за мной там бегали, заставляя хоть чуть-чуть поработать.

Реально — я от них, они — за мной. С криками, что приехали очередные иностранные специалисты в цех, и я должна им переводить.

А я — дура, что ли? В цех идти неохота. Пряталась в бухгалтерии — чай пила. Нихрена ничего не успевала. И даже больше — саботировала обязанности.

Потом то же самое было и в головном офисе уже в Москве. Признаюсь, такие интриги плела, всех друг с другом рассорила, лишь бы не работать.

Мелкий мерзавец — так я себя оцениваю в тот период.

А я одна такая? Загляните в любой офис — каждый наёмный работник таков. Именно поэтому куры-бездельницы и не могут поверить, что я сейчас могу работать с такой высокой производительностью.

И вот теперь представьте себя на месте владельца конторы. Кругом — коронавирусный кризис, а в работниках — люди, которые не просто бездельничают, а саботируют свои обязанности.

Что такой бизнес ждёт?

Бизнес вышел из карантина и видит, что его накрыло большим тазом.

Раньше было как? Каждая компания имела мелкие проблемы, которыми заниматься лень или некогда, или непонятно как. Ну подумаешь, кто-то из работников филонит.

Затянули с утверждением проекта, потому что в компании — локальный бюрократический адок, устроенный мелкими мерзавками, какой была я. И слегка устарело программное обеспечение. Да ещё немного раздули штат и фонд оплаты труда.

Почти любой бизнес обрастает таким балластом, как омерзительным салом, и это затрудняет его движение.

Но за время карантина проблемы закрепились и выросли до размера жирной слонины! А ведь посткарантинный мир не потерпит бизнеса, заросшего балластом. Жирные останутся пыхтеть в хвосте, а рынок поделят подвижные и современные. Это справедливо и правильно.

На днях похожую историю рассказал один мой знакомый. После выхода с карантина у него стали буксовать проекты. Сотрудники кивали друг на друга — не поймёшь, кто за что отвечает.

Прямые указания явно саботировали, но при этом не удавалось отследить точки пробуксовки.

Задачи от менеджеров никак не вязались с целями компании. Чтобы утвердить вопрос, на который раньше уходило два-три дня, после карантина требуется уже десять! Поставки срываются, капают пени, клиенты ругаются матерно и уходят к конкурентам.

Знакомая ситуация, да? Мне — очень. Я помню, как по моей вине оборудование полгода не могло попасть на комбинат — напомню, я чай пила в бухгалтерии, а сопроводительные бумаги переводить было лень.

В итоге бизнес тонет на глазах.

И дело далеко не в изменившемся после «короны» рынке. Мой товарищ это понял, не стал эмоционально раздавать звездюлей кому попало, а вызвал бизнес-спецназ.

Полностью это называется «Кризисные специалисты по управлению операционными и бизнес-процессами», но сама команда «Амивео» предпочитает термин «бизнес-спецназ».

Они приходят в компанию с военной чёткостью, предельно быстро погружаются в бизнес-процессы и дрючат их нещадно, пока не вычленят все проблемы. А потом работают, пока их не исправят.

Оплату же берут только за достижение результата. Одной столичной IT-компании они помогли сэкономить более 14 миллионов рублей в год: просто вывели отдел тестирования из Москвы в регионы. Причём, «Амивео» всем занимались сами: увольнения-найм людей, поиск-аренда помещений, обучение персонала — результат «под ключ». И 14 миллионов рублей экономии!

Сотрудник «Амивео» под видом обычного работника внедрился в компанию моего знакомого и обнаружил: за время безделья на удалёнке менеджеры организовали коалицию против своего руководителя.

Решили его сместить, мелкие мерзавцы. Даже я до такой наглости не дошла в своё время.

Саботируя указания директора, они подводили компанию под серьёзные убытки, и бизнес бы накрылся. Накрылся бы без ребят из «Амивео».

Они вскрыли этот гнойник, провели точечные «чистки» и заодно помогли наладить систему принятия решений.

Сейчас вопросы решаются за день вместо трёх, а в коллективе снова здоровая атмосфера. И бизнес — снова среди подтянутых и сильных, среди тех, кто активно барахтается в новом пост-карантинном мире.

У «Амивео» есть специалисты по разным направлениям: бизнес-администраторы, специалисты по IT, психологи по работе с персоналом. И самое главное: это практикующие профессионалы, а не какие-нибудь теоретики-консалтеры. Это ветераны бизнес-войн, суровые, зубастые и в дыму пороховом.

В «Амивео» работают реально крутые спецы с железными яйцами, которые не ссут говорить большим парням, что их бизнес зарос жиром по уши. И кто не счистит этот жир — не выживет в пост-карантинном мире. Что Иван Иваныч — хотя и старый и заслуженный сотрудник, но давно не производит ничего, кроме вони. Что процесс принятия решений, любовно созданный собственником, нужно выкинуть на помойку, потому что он (процесс) мешает, а не помогает.

Для тех, чью компанию лихорадит, кому пора счистить со своего бизнеса балласт — сайт «Амивео».

Эти ребята умеют всё: покажут, где сэкономить, кого переобучить, какие процессы наладить и оптимизировать. А самое главное — не просто покажут, но и сами всё сделают.

Бизнес-спецназовцы «Амивео» не миндальничают, они помогают серьёзно сэкономить и перестроиться под современные реалии. Не только показывают, где проблема, но и решают её. И оплату берут только за результат.

А теперь расскажите, только предельно честно, какие вы работники? Мерзавцы? Сабатажники? Или полностью отдаётесь работе, как я?