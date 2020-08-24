Перечислены главные задачи новейшего беспилотника «Гром»

24.08.2020, 11:17, Разное

Названы основные боевые задачи беспилотника «Гром», разработкой которого занималась компания «Кронштадт». По словам генерального конструктора Николая Долженкова, летательный аппарат предназначен для поддержки истребителей.

Так, беспилотник «Гром» разрабатывался с учетом того, что ему необходимо будет действовать в связке с такими истребителями, как Су-35 и Су-37. Главной задачей военного дрона является сохранение жизни пилотов и целостности самолетов. Кроме того, беспилотник сможет самостоятельно уничтожать вражеские ПВО и выполнять иного рода боевые задачи.

Впервые проект беспилотника «Гром» намерены показать в рамках форума «Армия-2020». Также Николай Долженков пояснил об отдельных характеристиках дрона. Масса летательного аппарата составляет 7 тонн, его грузоподъемность оценивается в 500 кг.