Мнение: Калейдоскоп

24.08.2020, 11:15, Разное

Чем хорош 2020 год, так это калейдоскопом катастрофических сюжетов. Не успеешь всплеснуть руками по поводу одного, как тебе тут же услужливо предлагают еще парочку таких же, а то и покруче. Как началось всё 3 января метким выстрелом ракеты по кортежу Сулеймани в Ираке, так и продолжается по сей день. Одна ракета новостей за другой, и все друг друга краше.

Что плохо в этом калейдоскопе – так это то, что просто не успеваешь вникать во внутреннюю подоплеку событий. А она ничуть не менее интересна и уж тем более важна, чем сам медийный повод.

Отравление Навального – как раз такая тема. Основной темой стало именно выяснение – что он принял внутрь организма – яд или алкоголь с наркотиками. Но это как раз сугубо второстепенно, во всяком случае по отношению к контексту. Травили Навального или он подцепил какую-нибудь версию сибирской Эболы – менее важно, чем время выхода его из строя. Теперь он точно на несколько месяцев, а то и дольше будет вынужден лечиться, реабилитироваться – в общем, выключен из текущей повестки.

А она весьма интересна и важна. Через три недели в стране единый день голосования (кстати, в отношении него – глухая и гробовая тишина), а далее в 21 году нас с высокой долей вероятности могут ждать и досрочные выборы – возможно, Госдумы, а то и глядишь, президентские. И это не чья-то злая (или добрая) воля, а объективная необходимость, которая прямо вытекает из происходящих сегодня процессов.

Дело вот в чем. У любой модели экономики, равно как и модели управления всегда есть политическая надстройка. В России это, конечно, Единая Россия плюс пул сервильных квази-оппозиционных партий, а по сути – просто департаменты той же ЕР. ЕР – партия национальной бюрократии, причем "национальной" и "бюрократии" – два крайне важных определения этой структуры. Бюрократы в путинской "вертикали" – это современная феодальная знать, сидящая на рентных участках и извлекающая из них личный и клановый доход. Членство в ЕР становится подтверждением права на грабеж страны. "Национальная" в этом определении важна тем, что прямой интерес ее в максимизации контроля над территорией для максимально широкого контроля над рентными угодьями.

Однако помимо национальной бюрократии в правящей верхушке есть и другие силы. Главная из которых – те, кого принято называть "системными либералами". Что это такое, я, откровенно говоря, не в курсе, но содержательно это коллаборационистские силы, "прикрученные" к внешним структурам управления. В основном американским, но еще и китайским, частично европейским и даже к экзотическим японским. Проще говоря – наймиты иностранного капитала.

Пока модель экономики и управления в России работала относительно устойчиво, бюрократия и сислибы находились в относительно устойчивом равновесии, причем сислибы были в подчиненном положении по отношению к бюрократии. Однако все течет и меняется, модель экономики вошла в катастрофический штопор, модель управления вошла в глубокую кому. Встал вопрос о пересмотре балансов.

Однако проблема в том, что менять балансы и модели можно только после сноса политической надстройки, и именно это сегодня постепенно и происходит. Право Единой России на власть она подтверждала на выборах – причем способность контроля над результатом (то есть, способность фальсифицировать любой итог выборов) и была подтверждением права на власть. И вот здесь, как мы видим, начинают происходить системные сбои. 18 год стал годом, когда эти сбои сами стали системой, а значит – позиции ЕР и нацбюрократии пошатнулись.

Собственно, вот и все, что нужно знать о Навальном. Сам ли он такой прекраснодушный противник партии жуликов или воров или работает ли он на противоположную ей сторону – неважно. Важно то, что его деятельность объективно подрывает положение Единой России, при этом ни единого плохого слова о системных либералах он, кстати, не произносит. Их в его мире нет.

Сейчас вопрос о праве власти ЕР будет ставиться в полный рост. Но для этого ЕР должна потерпеть несколько сокрушительных поражений, причем по нарастающей. Понятно, что к реальным итогам любых голосований это не будет иметь никакого отношения – здесь важна лишь демонстрация неспособности ЕР фальсифицировать с нужным результатом итоги голосований. А значит – встанет вопрос о том, что ей придется как-то и куда-то потесниться. И вывод из игры Навального, который на этом поле является сегодня наиболее организованным противником именно ЕР, создает проблемы ее противникам. Поэтому кто бы ни травил Навального, выгода от его отстранения от событий просматривается только у одного субъекта – Единой России.

Стоит отметить, что пока это лишь первый этап начавшейся катастрофы. Первый этап – это всегда верхушечная трансформация, верхушечный переворот (или их попытка). Своеобразный новый российский Февраль. Ни один из участников этого Февраля симпатий не вызывает – они все враждебны народу. Уже поэтому поддерживать жабу или гадюку – выбор на самом деле сомнительный. Но Февраль всегда хорош тем, что он создает предельно неустойчивую систему управления и при этом вызывает к жизни ранее отсутствующие силы. Чем бы ни завершилась борьба бюрократов с коллаборационистами, на выходе возникнет принципиально новая ситуация с новыми фигурами и проектами. А потому пожелаем на первом этапе победы всем участникам соревнований, но принимать участие в них – нелепо и глупо. Наших там нет.