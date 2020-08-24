Мнение: Как изничтожить человечество?

24.08.2020, 11:05, Разное

Биохакеры делают успехи. Американцы подправили генетический код комаров таким образом, что их потомство получается нежизнеспособным. Теперь они собираются выпустить 750 миллионов испорченных комаров в штате Флорида, чтобы те вытеснили здоровых. Задача в том, чтобы избавить местных жителей от болезней, разносчиками которых являются эти комары:

https://www.gazeta.ru/science/2020/08/20_a_13203493.shtml

Мне это напоминает борьбу с четырьмя вредителями в Китае. В 1958 году великий кормчий Мао Цзедун начал масштабную кампанию по уничтожению крыс, комаров, мух и воробьёв. Первыми пострадали воробьи: китайцы разоряли их гнёзда, не давали им садиться на землю и в итоге резко сократили популяцию пернатых.

По замыслу Мао Цзедуна страна должна была сэкономить мегатонны зерна. Получилось иначе: без воробьёв расплодились гусеницы и саранча, они начали жрать посевы. В Китае разразился голод, от которого погибли несколько десятков миллионов человек. Кампанию свернули, новых воробьёв завезли из СССР и Канады.

Американские экологи предупреждают, что и во Флориде распространение комаров-мутантов может вызвать непредвиденные последствия. Лично я, однако, не склонен к преждевременной панике — в США, к счастью, не военный коммунизм, и потому опасные эксперименты ставятся не на всей огромной стране сразу, а на маленьком архипелаге. В случае неудачи эксперимент будет быстро и малой кровью свёрнут.

Мы, в России, должны аплодировать подобным опытам, всячески поддерживать их. Генетическое редактирование — невероятно перспективная технология. Когда биохакеры продвинутся в своих исследованиях дальше, человеческое тело можно будет чинить и тюнинговать с той же лёгкостью, что и автомобили, при этом стоимость редактирования будет вполне доступна, так как все люди являются, по сути, одной и той же моделью живого существа, и поэтому большая часть стандартных патчей будет работать на каждом из 8 миллиардов людей.

Тем не менее, раз уж мы овладеваем новыми приёмами, давайте проведём мысленный эксперимент.

Представьте себе, что вы — рептилоид, и вы работаете в команде, которой поручено драматически сократить численность рода человеческого. Какие изменения вы внесли бы в группу контролируемых вами людей, чтобы они, подобно комарам-мутантам из Флориды, резко снизили рождаемость на планете?