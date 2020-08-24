 

В Тыве запретили вылов щук

24.08.2020, 10:59, Разное

Управление по надзору в сфере охоты и рыболовства Республики Тыва запретило вылов щук до августа следующего года.

Ведомство объяснило запрет «мерами по сохранению вида, находящегося на грани исчезновения». Для контроля за оборотом щук учреждена специальная паспортная система, в рамках которой тувинские специалисты выловили и чипировали большинство представителей рода щуковых.

– В республике наблюдается неконтролируемый вылов щуки, являющейся гордостью нашего края благодаря выдающимся размерам. Для предотвращения несанкционированного вылова ценной рыбы мы зарегистрировали всех особей, разместив на каждой специальный нано-чип, отправляющий сигнал в центр быстрого реагирования. На место незаконного вылова отправляется мобильный ихтиологический отряд, — рассказал о механизме исполнения закона второй заместитель министра рыбной ловли Республики Тыва Кужугет Тохтунбаев.

Штраф за несанкционированный вылов щуки в весенне-летний период составит 100 тысяч рублей для физических лиц и 40 часов общественных работ по заготовке дров. На новость из министерства мгновенно отреагировали предприниматели. Из тувинских «Рыболовов» уже исчезли приманки на щуку, а социальная реклама против вылова щуки предваряет выпуски республиканских новостей.

Тувинское министерство также предлагает закрыть для посещения в весенне-летний период заповедники «Азас» и «Убсунурская котловина», вокруг них сделают десятикилометровую зону отчуждения.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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