Одышка и слабость после коронавируса могут не проходить по полгода

24.08.2020, 10:58, Новости дня

Медики в разных странах всё чаще сталкиваются с отсроченными осложнениями после перенесённого коронавируса, пишет немецкий телеканал Das Erste. Многие пациенты, в том числе молодые и переболевшие в лёгкой форме, жалуются на высокую утомляемость, одышку и учащённое сердцебиение даже через два-три месяца после «выздоровления», предостерегают исследователи.



Reuters

Медики всё чаще наблюдают у заразившихся коронавирусом отсроченные осложнения, связанные с заболеванием, пишет немецкий телеканал Das Erste. Даже спортсмены, у которых болезнь протекала в мягкой форме, внезапно едва могут подняться по лестнице. Хуже того, эти последствия часто не воспринимают всерьёз.

Институт имени Роберта Коха в Германии каждый день публикует у себя на сайте данные по числу выздоровевших после коронавирусной инфекции — то есть, тех, у кого тесты на COVID-19 дали положительный результат, и кто по прошествии двух недель не находится в больнице или не умер. Однако многие из таких официально выздоровевших вовсе не чувствуют себя здоровыми, отмечают журналисты телеканала.

Некоторые продолжают страдать от одышки, другие жалуются на головные боли и постоянную усталость, нарушения вкусовых ощущений или учащённое сердцебиение. Некоторые из заболевших в марте не чувствуют себя здоровыми до сих пор.

Поначалу коронавирус описывался как лёгочное заболевание. Позднее исследования показали, что вирус наносит ущерб не только лёгким, но и многим другим органам. Учёные сообщают о тяжёлых сосудистых воспалениях и чрезмерной иммунной реакции у многих заболевших.

Как пишет Das Erste, сейчас поступает всё больше данных о пациентах, которые после острой фазы, то есть, когда их организм уже победил вирус, жалуются на отсроченные осложнения. Как много «выздоровевших» столкнулось с этой проблемой, пока установить не удаётся. Между тем, их лечащие врачи зачастую не обращают на эти жалобы большого внимания, считая их надуманными.

Высшая медицинская школа Ганновера создала специальное отделение для переболевших коронавирусом, где зарегистрировались уже несколько сотен пациентов со всей Германии. Профессор Тобиас Вельте полагает, что с подобными долгосрочными последствиями сталкивается от 1 до 3% всех инфицированных коронавирусом. Если считать по всей Германии, набирается несколько тысяч пострадавших, подчёркивает телеканал.

Вельте и его коллеги в Ганновере нередко отмечали изменения в лёгких таких пациентов даже через 6 недель после «выздоровления». Впрочем, ещё через 6 недель состояние у многих несколько улучшалось. «Это происходит медленно, но, как правило, изменения бывают в лучшую сторону», — заявил профессор Вельте.

Помимо проблем с лёгкими, есть ещё другая серьёзная группа, связанная с жалобами на постоянную усталость. Она включает в себя широкий спектр недомоганий — ограниченную работоспособность, нарушения в восприятии запахов и вкуса, слабость мышц рук и ног. Что касается вкуса, особенно заметно нарушается восприятие кислого и солёного, но это практически никогда не происходит со сладким.

Также Вельте рассказал о двух молодых пациентках из олимпийского резерва, которые после коронавируса стали настолько слабыми, что с трудом могут подняться по лестнице на второй этаж. При этом исследователи пока не знают, что вызывает этот синдром усталости, но похоже, что иммунная система пострадавших надолго выходит из стабильного состояния, а в итоге мышечная сила невероятно уменьшается.

Между тем, исследователи в Великобритании и Италии считают, что число пациентов с отсроченными последствиями коронавируса заметно выше, чем 1-3%, — однако, в отличие от Вельте, они по большей части наблюдали пациентов с тяжёлым течением болезни.

В середине августа было оценено состояние 110 пациентов в одном из госпиталей в Бристоле. Через два-три месяца после выписки 74% из них всё ещё жаловались на здоровье — чаще всего, на одышку и сильную усталость.

Исследователи из Италии, в свою очередь, сообщали, что 44% опрошенных ими пациентов с коронавирусом спустя два месяца после перенесённого заболевания всё ещё страдали от снизившегося качества жизни. 53% жаловались на непомерную усталость, 43% — на одышку и 27% — на боли в суставах. Только у 13%, лечившихся в больнице, через два месяца не обнаруживалось никаких симптомов.

Исследование немецких учёных из Франкфурта-на-Майне показало, что через 2-3 месяца после заболевания коронавирусом у 60% пациентов на МРТ присутствовали признаки воспаления сердечной мышцы. При этом большинство инфицированных, опрошенных для этого исследования, болели в средней или лёгкой форме. Тем не менее, более трети «выздоровевших» впоследствии жаловались на одышку и повышенную утомляемость.

На долгосрочные последствия жалуются не только пациенты, попавшие в интенсивную терапию, но и более молодые пациенты без ранее перенесённых заболеваний, у которых коронавирус протекал в лёгкой или умеренной форме. Для таких отсроченных последствий возраст не играет никакой роли, подчёркивают врачи. Они ожидают ещё одну волну «пост-коронавирусных пациентов». Хотя их состояние постепенно улучшается, многие ещё полгода или дольше чувствуют себя неспособными работать. Многие молодые люди не осознают в полной мере связанных с болезнью рисков, предостерегает телеканал Das Erste.