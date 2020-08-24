В Италии впервые с мая выявили больше тысячи новых случаев заражения COVID-19

24.08.2020, 10:57, Новости дня

В Италии за 24 часа зарегистрировали рекордное с конца карантина число новых заболевших коронавирусом, пишет BFM TV со ссылкой на опубликованную статистику Министерства здравоохранения страны. Причиной роста показателей ответственный за столичный регион чиновник назвал возвращение отдыхающих, которые плохо соблюдают введённые ограничения.



Reuters

Согласно опубликованной в субботу официальной статистике, за последний день в Италии зарегистрировали 1 071 новый случай заражения COVID-19, что является худшим показателем с конца карантина в мае, пишет BFM TV. Также в сводке Министерства здравоохранения указано, что от вируса за день погибло 3 человека — всего с начала пандемии в стране умерло 35 430 человек, а заразилось 258 136 человек.

Издание отмечает, что особенно напряжённая ситуация складывается в столичном регионе, где за 24 часа зарегистрировали рекордное число новых случаев с начала пандемии — 215 заболевших. Предыдущий (208 человек) был установлен 28 марта.

«61% (этих новых случаев) связан с возвращением из отпуска», — подчеркивает сотрудник Министерства здравоохранения по столичному региону Лацио Алессио Д’Амато. Он уточнил, что 45% (97 случаев) относятся к возвращению с Сардинии, которую не затронула первая волна коронавируса. Приезд туристов и отдыхающих, которые плохо соблюдают меры предосторожности, способствовали распространению вируса, пишет BFM TV.