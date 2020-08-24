 

Начались летные испытания новейшей управляемой ракеты «Булат»

24.08.2020, 10:53, Разное

Российские военные приступили к летным испытаниям новейшей управляемой ракеты «Булат». Об этом рассказали представители холдинга «Высокоточные комплексы», принадлежащего госкорпорации «Ростех».
Все летные испытания проводятся на специальном полигоне. Военным уже удалось добиться устойчивого управляемого полета на максимальную дистанцию. Однако для успешного прохождения испытаний необходимо обеспечить и подтвердить все характеристики, требуемые Министерством обороны РФ.

Главной задачей ракеты «Булат» является поражение техники с легкой броней. Сам комплекс был продемонстрирован 24 августа в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020».



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