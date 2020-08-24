Криштиану Роналду спровоцировал слухи о помолвке со своей возлюбленной Джорджиной Родригес

24.08.2020, 10:48, Разное

Этим летом в Instagram Криштиану Роналду — сплошное море, белоснежные яхты и нежные объятия с его возлюбленной Джорджиной Родригес. Однако очередное фото в обнимку с девушкой особенно понравилось пользователям и уже собрало свыше 12 миллионов лайков. Причина — подозрительные подписи в аккаунтах героев фото: Криштиану подписал его “Моя любовь”, а Джорджина — коротким, но емким “Да”, а после — продемонстрировала в сториз другие снимки с их романтичного вечера, при этом оставляя в расфокусе руку с новым крупным кольцом на пальце.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Комментаторы постов пары и сейчас перемежают смайлы в виде сердечек с плачущими рожицами и вопросами “что это значит?” “Да” в ответ на что?”. Но сами герои хранят гордое молчание и пока лишь провоцируют слухи о долгожданной помолвке. О подобном и вполне логичном продолжении их романа поклонники Криштиану говорят уже давно. Отношения игрока “Ювентуса” и в прошлом продавщицы из бутика Gucci длятся вот уже 4 года. Они познакомились в 2016 году, как раз в том самом магазине, где работала Джорджина. Следующая встреча случилась на закрытой вечеринке, где Родригес работала уже моделью. А в 2017 году на свет уже появилась девочка Алана Мартина. Для Джорджины этот ребенок стал первым. Роналду же также воспитывает трех детей: 10-летнего Криштиану -младшего от прошлых отношенийи 3-летних близнецов Еву и Маттео от суррогатной матери. В прошлом Джорджина, отвечая на вопросы журналистов о том, мечтает ли она о свадьбе, заявила, что кольцо на пальце не является для нее главным приоритетом. При этом в подписях в своем блоге она неоднократно называла Криштиану мужем.

То самое кольцо

Впервые о романе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время футбольного матча “Реала” с “Депортиво”. Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. В конце весны следующего года появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. Далее испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что пара ждет девочку. А 12 ноября 2017 года Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Джорджина Родригес подарила ему дочь: малышка получила имя Алана Мартина, как и планировалось.

Мы живем немного в сумасшедшем доме, но нам это очень нравится. Все свободное время мы проводим с нашими детьми, и это настоящее счастье,

— рассказывала Джорджина в эксклюзивном интервью HOLA! о жизни.

Криштиану и Джорджина с детьми