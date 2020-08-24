Звезда сериала “Хор” Леа Мишель впервые стала матерью

24.08.2020, 10:48, Разное

Последние месяцы беременности оказались довольно болезненными для 33-летней актрисы Леа Мишель. Сначала она оказалась в эпицентре скандала, в ходе которого бывшие коллеги обвинили девушку в жестоком обращении и хамстве на съемочной площадке сериала “Хор”. Затем трагически ушла из жизни еще одна актриса из этого проекта Ная Ривера. Однако теперь на смену этим плохим новостям пришла хорошая — у Леа и ее супруга Зэнди Рейха родился сын. Информацию об этом пара сообщила изданию People. Также Зэнди и Леа рассказали о том, что мальчик появился на свет еще 20 августа, а назвать его решили Эвер Лео.

Все здоровы и очень счастливы и благодарны за все происходящее. Эвер пока показывает себя милейшим ребенком,

— прокомментировал журналу это событие анонимный источник.

Леа МишельНапомним, что первые сообщения о том, что Леа станет матерью, появились в конце апреля: источники, близкие к Леа и ее супругу Зенди Рейху, рассказали об этом американскому изданию People вместе с комментарием “Они всегда хотели быть родителями”. А затем наглядное подтверждение о скором пополнении в семействе появилось на странице Леа в Instagram.

Леа Мишель

Счастливые родители, Леа и Зенди были знакомы много лет, и поначалу их связывали лишь дружеские отношения. О том, что они переросли в романтические, общественность узнала летом 2017 года, когда папарацци заметили пару на прогулке в Нью-Йорке. Зенди является генеральным директором бренда AYR (All Year Round), а ранее он возглавлял отдел по бизнес-развитию марки Theory.

Леа Мишель и Зенди Рейх

В марте 2019-го они провели камерную свадебную церемонию в Северной Калифорнии. Присутствовали на ней только близкие друзья пары, с некоторыми из которых Мишель снималась в одних и тех же проектах – например, Эмма Робертс, звезда сериала “Королевы крика”, а также Даррен Крисс и Джонатан Грофф из “Хора”.