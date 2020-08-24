 

Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста

24.08.2020, 10:43, Разное

Александр Лукашенко всегда ассоциировался у мирового сообщества с советским наследием, которое отчетливо прослеживалось в культурных и политических составляющих Белоруссии. При этом Александр Григорьевич, по мнению экспертов, сейчас действует гораздо радикальнее, чем его предшественники в свое время.

Политолог Андрей Колесников вспомнил, как в 1989 году, в самый разгар так называемых бархатных революций, власти Чехословакии и Польши пошли на переговоры с протестующими. Лукашенко же отказался от взаимодействия с недовольной прослойкой населения, устроив в первую ночь после выборов бойню.

У “последнего диктатора Европы” было два варианта развития событий. Лукашенко мог пойти на компромисс с демонстрантами и, если не объявить о повторных выборах, то, по крайней мере, ввести элементы нефальсифицированной демократии. Иной путь предполагал жесткое подавление любого инакомыслия, на что и сделал ставку президент Белоруссии.

Несмотря на безоговорочную лояльность силовиков к Лукашенко, политик сидит на пороховой бочке. Любая искра способна пробудить гражданское общество, которое по каким-то причинам до сих пор питает иллюзии по поводу происходящего.

После нескольких дней непрекращающихся избиений у Лукашенко нет шансов установить конструктивный диалог с Западом. Теперь белорусский президент лишает себя возможности договориться и с собственным народом.

Колесников убежден, что Лукашенко рискует проиграть. В случае победы в этом эпизоде белорусской революции политик может потерять сразу все, включая, возможно, и свободу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: Футфетиш и мужская нижняя роль

24.08 / Школьники могут получить по 10 тысяч рублей перед началом учебного года

14.07 / Матвиенко опровергла планы по деноминации рубля

12.07 / Проехали на дурака: Американские военные устроили за собой погоню

20.07 / Агата Муцениеце впервые вышла в свет после скандала с экс-супругом Павлом Прилучным

10.07 / Яглыч удивил сходством с дочерью: Как две капли

14.07 / Мнение: Письмо: “Флешбэки из детства”

31.07 / Александр Даванков из партии «Новые люди» заявил о необходимости решать допинговые проблемы в спорте России

19.07 / Мнение: Азербайджано-армянский фронт в Москве

24.06 / Авария с пострадавшими детьми попала на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска