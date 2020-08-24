СМИ: Россия откроет границы еще с семью странами

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24.08.2020, 10:43, Разное

В перечень стран, куда россияне смогут отправиться этой осенью, вошли Франция, Венгрия, Иордания, Египет, Кипр и Китай. При этом границы со странами Евросоюза будут открыты по “швейцарскому” принципу: попасть туда смогут только те, у кого есть разрешение на работу, на посещение медучреждения или вид на жительство.

Решение о возобновлении международного авиасообщения правительство должно было принять еще в конце прошлой недели. Однако по неизвестной причине этого так и не произошло. По данным издания “Известия”, об открытии границ объявят на заседании оперативного штаба во вторник, 25 августа.

Сообщение с другими странами было приостановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса. Исключение составили вывозные рейсы для доставки российских и иностранных граждан на родину. Также компания “Аэрофлот” выполняла полеты в Рим, Лондон, Франкфурт и другие города для пассажиров, у которых есть вид на жительство в странах прилета.

1 августа СМИ сообщили об открытии границ России с Великобританией, Турцией и Танзанией. На первом этапе рейсы в другие государства осуществлялись только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 20 августа Росавиация разрешила жителям Калининграда, Новосибирска и Казани полеты в другие страны.



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